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В Милли Меджлисе поднят вопрос дороговизны авиабилетов

В Милли Меджлисе поднят вопрос дороговизны авиабилетов Мы неоднократно поднимали вопрос, связанный с дороговизной авиабилетов. В этой сфере мы проигрываем Грузии и другим странам. Если проигрываем, то и конкуренции не будет.
Милли Меджлис
14 декабря 2021 г. 13:28
В Милли Меджлисе поднят вопрос дороговизны авиабилетов

Мы неоднократно поднимали вопрос, связанный с дороговизной авиабилетов. В этой сфере мы проигрываем Грузии и другим странам. Если проигрываем, то и конкуренции не будет.

Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа.

Депутат также подчеркнул, что нельзя обманывать туристов: "В Кодекс об административных проступках следует добавить статью, предусматривающую ответственность за обман туристов. Туристы должны быть уверены, что их не обманут в Азербайджане, а их права защищаются законом".

Депутат Агиль Аббас в свою очередь призвал подготовить предложения по снижению цен на авиабилеты: "Вопрос о стоимости авиабилетов должен быть решен. Прошу председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову вмешаться в этот вопрос".

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə aviabiletlərin qiymətlərinin baha olması məsələsi qaldırılıb

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