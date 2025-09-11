Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В Милли Меджлисе обсудят школьные учебники

    Милли Меджлис
    • 11 сентября, 2025
    • 11:42
    В Милли Меджлисе пройдут обсуждения по вопросам издания учебников азербайджанского языка, литературы и истории.

    Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании комитета председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Анар Искендерли.

    По его словам, этот вопрос будет включен в план работы парламентского комитета на осеннюю сессию 2025 года: "Наряду с этим, предусматривается организация встреч сотрудников комитета по науке и образованию с высшими учебными заведениями. Возможно, мы также посетим высшие учебные заведения в регионах".

