В Милли Меджлисе обсудят школьные учебники
Милли Меджлис
- 11 сентября, 2025
- 11:42
В Милли Меджлисе пройдут обсуждения по вопросам издания учебников азербайджанского языка, литературы и истории.
Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем заседании комитета председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Анар Искендерли.
По его словам, этот вопрос будет включен в план работы парламентского комитета на осеннюю сессию 2025 года: "Наряду с этим, предусматривается организация встреч сотрудников комитета по науке и образованию с высшими учебными заведениями. Возможно, мы также посетим высшие учебные заведения в регионах".
