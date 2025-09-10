ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВ

    Милли Меджлис
    • 10 сентября, 2025
    • 16:23
    В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВ

    В Милли Меджлисе обсудят поправки в законы "Об утверждении Внутреннего регламента Милли Меджлиса" и "О комитетах Милли Меджлиса".

    По информации, полученной Report, законопроекты уже поступили в парламент.

    На первом этапе законопроекты обсудят в комитете по правовой политике и государственному строительству 16 сентября.

    Члены комитета в том числе обсудят поправки в закон "О государственных услугах".

