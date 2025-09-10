В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВ

В Милли Меджлисе обсудят поправки в законы "Об утверждении Внутреннего регламента Милли Меджлиса" и "О комитетах Милли Меджлиса".

По информации, полученной Report, законопроекты уже поступили в парламент.

На первом этапе законопроекты обсудят в комитете по правовой политике и государственному строительству 16 сентября.

Члены комитета в том числе обсудят поправки в закон "О государственных услугах".