В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВ
Милли Меджлис
- 10 сентября, 2025
- 16:23
В Милли Меджлисе обсудят поправки в законы "Об утверждении Внутреннего регламента Милли Меджлиса" и "О комитетах Милли Меджлиса".
По информации, полученной Report, законопроекты уже поступили в парламент.
На первом этапе законопроекты обсудят в комитете по правовой политике и государственному строительству 16 сентября.
Члены комитета в том числе обсудят поправки в закон "О государственных услугах".
