    Milli Məclisin prosedur qaydalarında dəyişikliklər ediləcək - EKSKLÜZİV

    Milli Məclis
    • 10 sentyabr, 2025
    • 16:11
    "Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" və "Milli Məclisin komitələri haqqında" qanunlara dəyişiklik ediləcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı sənəd artıq qanunverici orqana daxil olub.

    Dəyişiklik layihələrinin parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sentyabrın 16-da keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulub.

    İclasda həmçinin "Dövlət xidmətləri haqqında" qanun layihəsinə təklif olunan dəyişikliklərə də baxılacaq.

    В Милли Меджлисе готовятся внести изменения в процедурные правила - ЭКСКЛЮЗИВ

