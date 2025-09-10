Milli Məclisin prosedur qaydalarında dəyişikliklər ediləcək - EKSKLÜZİV
Milli Məclis
- 10 sentyabr, 2025
- 16:11
"Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinin təsdiq edilməsi haqqında" və "Milli Məclisin komitələri haqqında" qanunlara dəyişiklik ediləcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bununla bağlı sənəd artıq qanunverici orqana daxil olub.
Dəyişiklik layihələrinin parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sentyabrın 16-da keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulub.
İclasda həmçinin "Dövlət xidmətləri haqqında" qanun layihəsinə təklif olunan dəyişikliklərə də baxılacaq.
Son xəbərlər
16:25
Foto
Xaçmazın Həsənqala kəndinin yolu sahibkarların dəstəyi ilə asfaltlanırİnfrastruktur
16:22
Elmi Tədqiqat İnstitutu: Xəzər dənizi ciddi təhlükə altındadırİnfrastruktur
16:20
Qətər hökuməti Netanyahuya qarşı məhkəməyə müraciət etməyi planlaşdırırDigər ölkələr
16:20
"Beşiktaş" yeni transferini açıqlayıbFutbol
16:19
Azərbaycan kəhriz istifadəsində dünyada 4-cü yerdədirİnfrastruktur
16:18
Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan Apostol Kitabxanası və Apostol Arxivi arasında memorandum imzalanıbDaxili siyasət
16:14
NATO Alyans üzvlərinin ərazisinin hər qarışını müdafiə edəcəkDigər ölkələr
16:12
"Kaspi"nin əməkdaşı beynəlxalq festivalın münsiflər heyətinə üzv seçilibİncəsənət
16:11