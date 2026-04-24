В Милли Меджлис поступил проект решения о новом составе ЦИК
Милли Меджлис
- 24 апреля, 2026
- 11:47
В Милли Меджлис поступил проект решения о переформировании состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Как сообщает Report, соответствующий документ включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 27 апреля.
Напомним, что согласно законодательству, срок полномочий всех избирательных комиссий в Азербайджане составляет 5 лет.
Состав ЦИК был сформирован на основании решения, принятого на пленарном заседании Милли Меджлиса 27 апреля 2021 года.
Последние новости
13:19
Казахстан делает ставку на Азербайджан в развитии маршрута Восток–ЗападДругие страны
13:18
Фото
Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:17
Международный аэропорт Тегерана возобновит работу с 25 апреляВ регионе
13:11
Санчес: Войны на Ближнем Востоке демонстрируют провал политики грубой силыДругие страны
13:09
Вагит Алекперов: Детский сад в Физули станет стимулом для формирования нового поколенияИнфраструктура
13:07
Санчес призвал ЕС ускорить энергопереход и ввести налог для энергогигантовДругие страны
13:02
ЕС утвердил дорожную карту "Единая Европа - единый рынок" до 2028 годаДругие страны
13:01
Товарооборот между Азербайджаном и Грузией вырос почти на 29%Бизнес
13:00