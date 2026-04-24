    В Милли Меджлис поступил проект решения о новом составе ЦИК

    В Милли Меджлис поступил проект решения о переформировании состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

    Как сообщает Report, соответствующий документ включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 27 апреля.

    Напомним, что согласно законодательству, срок полномочий всех избирательных комиссий в Азербайджане составляет 5 лет.

    Состав ЦИК был сформирован на основании решения, принятого на пленарном заседании Милли Меджлиса 27 апреля 2021 года.

    MSK-nın yeni tərkibi ilə bağlı qərar layihəsi Milli Məclisə daxil olub

