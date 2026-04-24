MSK-nın yeni tərkibi ilə bağlı qərar layihəsi Milli Məclisə daxil olub
Milli Məclis
- 24 aprel, 2026
- 11:10
Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) tərkibinin yenidən formalaşdırılması ilə bağlı qərar layihəsi Milli Məclisə daxil olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə sənəd parlamentin aprelin 27-də keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə MSK üzvlərinin və əvəzedici üzvlərinin təyin edilməsi haqqında məsələ salınıb.
Xatırladaq ki, qanunvericiliyə əsasən, Azərbaycanda bütün seçki komissiyalarının səlahiyyət müddəti 5 ildir.
MSK-nın tərkibi 2021-ci il aprelin 27-də Milli Məclisin plenar iclasında qəbul edilən qərar əsasında formalaşdırılmışdı.
