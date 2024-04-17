В Госкомитете по делам семьи предложили создать семейные суды в Азербайджане

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей назвали необходимым создание в Азербайджане семейных судов.

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей назвали необходимым создание в Азербайджане семейных судов.

Как сообщает Report, с таким предложением выступила зампредседателя комитета Айнур Софиева на сегодняшних общественных слушаниях в парламенте на тему "Правовые аспекты модели здоровой семьи - в зеленом мировом пространстве".

"В семейных судах психологи, социальные работники и юристы вместе оказывают поддержку семьям. Это помогает смягчить последствия семейных споров, а иногда даже примирить семьи", -сказала она.

По ее словам, важно также сформировать в стране институт семейных психологов, а также повысить качество услуг психологической помощи в Азербайджане.