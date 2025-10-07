В честь 30-летия Конституции Азербайджана будет учреждена юбилейная медаль

В честь 30-летия Конституции Азербайджана (1995–2025) будет учреждена юбилейная медаль.

Как сообщает Report, соответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис.

Проект закона о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30 лет Конституции Азербайджанской Республики (1995–2025)" включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 10 октября.