В честь 30-летия Конституции Азербайджана будет учреждена юбилейная медаль
Милли Меджлис
- 07 октября, 2025
- 15:56
В честь 30-летия Конституции Азербайджана (1995–2025) будет учреждена юбилейная медаль.
Как сообщает Report, соответствующий законопроект поступил в Милли Меджлис.
Проект закона о внесении изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением юбилейной медали "30 лет Конституции Азербайджанской Республики (1995–2025)" включен в повестку пленарного заседания парламента, которое состоится 10 октября.
Последние новости
16:43
ЦБА: Азербайджанский бизнес предпочитает банковское финансированиеФинансы
16:42
В Азербайджане работают над освобождением исламских финансовых операций от НДСФинансы
16:36
Украина получит от Эстонии более 150 боевых роботов THeMISДругие страны
16:34
AL BARAKA Bank: Главным приоритетом в исламском финансировании должно стать лицензированиеФинансы
16:33
Эрдоган поделился постом в связи с Саммитом ОТГ в ГабалеВнешняя политика
16:32
В рамках саммита ОТГ подписано решение об инициировании формата "ОТГ+"Внешняя политика
16:27
Фото
III Игры стран СНГ: В активе женской сборной Азербайджана по сабле серебро и бронзаКомандные
16:23
В Ташкенте 12 ноября пройдет Международный форум по мультимодальным перевозкамВ регионе
16:18