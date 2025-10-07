Konstitusiyanın 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis ediləcək
Milli Məclis
- 07 oktyabr, 2025
- 15:49
Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi (1995-2025) ilə əlaqədar yubiley medalı təsis ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisə müvafiq qanun layihəsi daxil olub.
Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi (1995-2025)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" qanunda dəyişiklik layihəsi parlamentin oktyabrın 10-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.
