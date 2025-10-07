İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Konstitusiyanın 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis ediləcək

    Milli Məclis
    • 07 oktyabr, 2025
    • 15:49
    Konstitusiyanın 30 illiyi ilə bağlı yubiley medalı təsis ediləcək

    Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi (1995-2025) ilə əlaqədar yubiley medalı təsis ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisə müvafiq qanun layihəsi daxil olub.

    Azərbaycan Konstitusiyasının 30 illiyi (1995-2025)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalının təsis edilməsi ilə əlaqədar "Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında" qanunda dəyişiklik layihəsi parlamentin oktyabrın 10-da keçiriləcək plenar iclasının gündəliyinə daxil edilib.

    Milli Məclis konstitusiya yubiley medalı
    В честь 30-летия Конституции Азербайджана будет учреждена юбилейная медаль

