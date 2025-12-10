UEFA Region Kubokunun ilk raundunun püşkü atılıb
Futbol
- 10 dekabr, 2025
- 18:11
Bu gün İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Region Kubokunun 2026/2027-ci illər mövsümünün ilk raundunun püşkü atılıb.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycanı turnirdə təmsil edəcək komanda ilkin mərhələdən mübarizəyə başlayacaq.
Komandamız ilkin mərhələnin 7-ci qrupunda Polşa, Türkiyə və Rumıniya kollektivləri ilə mübarizə aparacaq.
Bu raundun oyunları 2026-cı ilin sentyabr-dekabr ayları aralığında Türkiyədə baş tutacaq.
Son xəbərlər
18:28
Azərbaycanda "Yeni Nəsil Texnologiyalar Mərkəzi" yaradılacaqİKT
18:25
Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaqİKT
18:21
Foto
Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşübMilli Məclis
18:21
IATA: e-SAF ilə bağlı tələblər xərclərin 29 milyard avroya qədər artmasına səbəb ola bilərMaliyyə
18:21
Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə yola düşübXarici siyasət
18:19
Azərbaycanda "Rəqəmsal həllər və xidmətlər platforması" yaradılacaqİKT
18:17
Azərbaycanda GenAİ-dən istifadə hesabına iqtisadi təsir 70 milyon manata çatdırılacaqİKT
18:16
Foto
Leyla Əliyeva Türkmənistanda beynəlxalq konfransda iştirak edibDaxili siyasət
18:12