    UEFA Region Kubokunun ilk raundunun püşkü atılıb

    • 10 dekabr, 2025
    • 18:11
    UEFA Region Kubokunun ilk raundunun püşkü atılıb

    Bu gün İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Region Kubokunun 2026/2027-ci illər mövsümünün ilk raundunun püşkü atılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanı turnirdə təmsil edəcək komanda ilkin mərhələdən mübarizəyə başlayacaq.

    Komandamız ilkin mərhələnin 7-ci qrupunda Polşa, Türkiyə və Rumıniya kollektivləri ilə mübarizə aparacaq.

    Bu raundun oyunları 2026-cı ilin sentyabr-dekabr ayları aralığında Türkiyədə baş tutacaq.

