​В Азербайджане зарегистрировано 125 кандидатов в депутаты

"На сегодняшний день 2145 человека подали документы для участия во внеочередных парламентских выборах, запланированных на 9 февраля 2020 года в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии заявил председатель ЦИК Мазаxир Панахов.

По его словам, 457 кандидатов были выдвинуты от 19 политических партий: "15 кандидатов выдвинуты инициативными группами, 1673 человек - самовыдвиженцы".

Председатель ЦИК заявил, что кандидатуры 1954 человек уже подтверждены:

"Из них 1747 кандидатов взяли подписные листы, 381 вернули листы, а 125 человек уже зарегистрированы".