В Азербайджане запретят использование не по назначению воды для пожароохранных нужд

В Азербайджане запретят использование не по назначению воды и водных объектов, предназначенных для пожароохранных нужд.

Как сообщает Report, соответствующие дополнения и поправки вносятся в Водный кодекс.

Дополнение к статье 80 Кодекса (Пользование водными объектами для пожароохранных нужд) предусматривает запрет на использования не по назначению воды и водных объектов, предназначенных для пожароохранных нужд.

Проект дополнения и поправки будет вынесен на обсуждение на следующем пленарном заседании Милли Меджлиса.