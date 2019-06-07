В Азербайджане снижаются предложенные для частных учебных заведений пошлины

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В Азербайджане снижаются размеры пошлин, предложенных для частных учебных заведений.

Как сообщает Report, согласно 31-1 статье закона "О госпошлине", для аккредитации дошкольные учебные заведения должны выплатить госпошлину в размере 2 000 манатов, общеобразовательные учебные заведения - 5 000 манатов, внешкольные учебные заведения - 5 000 манатов, профессиональные учебные заведения - 10 000 манатов, ссузы - 12 000 манатов, вузы - 20000 манатов, дополнительные учебные заведения - 12 000 манатов, другие заведения, осуществляющие образовательную деятельность - 12 000 манатов.

Напомним, что проект изменений выносится на обсуждение во втором чтении. В первом чтении изменение предлагалось в следующем виде: для прохождения аккредитации дошкольных учебных заведений уплата пошлины в размере 3 000 манатов, общеобразовательных учебных заведений - 5 000 манатов, внешкольных учебных заведений - 7 000 манатов, профессиональных учебных заведений - 10 000 манатов, средних специальных учебных заведений - 15 000 манатов, высших учебных заведений - 20 000 манатов, дополнительных учебных заведений - 15 000 манатов, других учреждений, осуществляющих образовательную деятельность - 15 000 манатов.

Во время обсуждений эти изменения вызвали недовольство. Депутаты предложили снизить размеры пошлин.