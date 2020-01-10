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В Азербайджане истекает срок предоставления кандидатами в депутаты документов в ОИК

В Азербайджане истекает срок предоставления кандидатами в депутаты
© Report

Сегодня, 10 января, в 18:00 истекает срок представления в окружные избирательные комиссии документов, необходимых для регистрации кандидатов для участия на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Как сообщает Report, согласно ст. 58.1, 94.3.1 Избирательного кодекса, для регистрации выдвинутых кандидатов кандидат или полномочный представитель политической партии, блока политических партий не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 30 дней до дня голосования до 18:00 должен представить в соответствующую избирательную комиссию избирательные документы.

То есть, в связи с назначенными на 9 февраля 2020 года внеочередными выборами в Милли Меджлис данный срок охватывает период с 21 декабря 2019 года до 18:00 часов 10 января 2020 года.

Отметим, что согласно распоряжению президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 2019 года, внеочередные выборы в ММ назначены на 9 февраля 2020 года. 

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