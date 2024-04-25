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Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Черногории

Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Черногории Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Республику Черногория.
Милли Меджлис
25 апреля 2024 г. 20:52
Сахиба Гафарова находится с официальным визитом в Черногории

Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с официальным визитом в Республику Черногория.

Как сообщает Report, в состав делегации входят руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Черногорией Игбал Мамедов, депутаты Хикмет Мамедов, Агия Нахчыванлы, Кямаледдин Гафаров, Севиль Микаилова, руководитель Аппарата парламента Фарид Гаджиев и другие официальные лица.

В аэропорту Подгорицы делегацию встретили председатель парламента Черногории Андрия Мандич, руководитель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном Нада Лакович, посол Азербайджана в Черногории Камиль Хасиев, посол Черногории в Азербайджане Периса Кастротович и другие официальные лица.

В рамках визита запланирован ряд встреч спикера Сахибы Гафаровой.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Monteneqroda rəsmi səfərdədir

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