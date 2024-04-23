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Вводятся налоговые льготы в связи с проведением COP29 в Азербайджане

Вводятся налоговые льготы в связи с проведением COP29 в Азербайджане Определяются налоговые льготы в связи с проведением в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Милли Меджлис
23 апреля 2024 г. 14:13
Вводятся налоговые льготы в связи с проведением COP29 в Азербайджане

Определяются налоговые льготы в связи с проведением в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте изменений в Налоговый кодекс, обсужденном в первом чтении на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, доходы, полученные физическими лицами-нерезидентами от предоставления товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках проведения COP29 в Азербайджане, освобождаются от подоходного налога на 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

Кроме того, за использование авторских прав на нематериальные активы, связанные с проведением COP29, или за предоставление прав использования, на основании договора, заключенного с учреждением, определенным соответствующим органом исполнительной власти, доходы в виде роялти, выплачиваемые юридическому лицу-нерезиденту с 1 марта 2024 года освобождаются от налогов на 9 месяцев. Доходы, полученные юридическими лицами-нерезидентами от предоставления товаров, выполнения работ и оказания услуг в рамках проведения COP29, также освобождаются от подоходного налога на 9 месяцев с 1 марта 2024 года.

Кроме того, на этот же срок освобождается от НДС импорт товаров нерезидентами в связи с проведением COP29.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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