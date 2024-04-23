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Законопроект о внесении изменений в Положение о Совете управления госслужбой принят в I чтении

Законопроект о внесении изменений в Положение о Совете управления госслужбой принят в I чтении Проект изменения в Положение о Совете управления государственной службой принят в первом чтении.
Милли Меджлис
23 апреля 2024 г. 13:33
Законопроект о внесении изменений в Положение о Совете управления госслужбой принят в I чтении

Проект изменения в Положение о Совете управления государственной службой принят в первом чтении.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в Положение о Совете управления государственной службой Азербайджанской Республики был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно предложенным изменениям, в Положение добавляются новые пункты. Таким образом, Совет сможет вносить предложения по совершенствованию законодательства в сфере госслужбы, а также рассматривать отмену неправомерных актов госорганов, связанных с госслужбой.

Кроме того, Совет сможет осуществлять контроль за ведением реестра государственных служащих.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Qulluğunu İdarəetmə Şurası haqqında Əsasnaməyə dəyişiklik layihəsi I oxunuşda təsdiqlənib

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