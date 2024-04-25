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Дилором Файзиева: Сегодня тюркские государства связывают тесные отношения

Дилором Файзиева: Сегодня тюркские государства связывают тесные отношения Сегодня между тюркскими государствами крепнут тесные отношения.
Милли Меджлис
25 апреля 2024 г. 13:13
Дилором Файзиева: Сегодня тюркские государства связывают тесные отношения

Сегодня тюркские государства связывают тесные отношения.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета по международным и межпарламентским связям Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Дилором Файзиева на первом заседании глав комитетов по международным связям парламентов тюркских государств в Баку.

По ее словам, необходимо продолжить поддержку проведения политических, торговых, инвестиционных, а также культурно-гуманитарных мероприятий на высоком уровне, подписание необходимых юридических соглашений и реализацию других программ между тюркскими государствами:

"Верю, что в данной сфере будут достигнуты положительные результаты. Дружба глав государств на протяжении многих лет положительно влияет на развитие дружественных отношений во всем регионе".

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan parlamentinin komitə sədri: Bu gün türk dövlətləri arasında yüksələn sıx münasibətlər var

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