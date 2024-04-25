Дилором Файзиева: Сегодня тюркские государства связывают тесные отношения

Сегодня между тюркскими государствами крепнут тесные отношения.

Сегодня тюркские государства связывают тесные отношения.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель комитета по международным и межпарламентским связям Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Дилором Файзиева на первом заседании глав комитетов по международным связям парламентов тюркских государств в Баку.

По ее словам, необходимо продолжить поддержку проведения политических, торговых, инвестиционных, а также культурно-гуманитарных мероприятий на высоком уровне, подписание необходимых юридических соглашений и реализацию других программ между тюркскими государствами:

"Верю, что в данной сфере будут достигнуты положительные результаты. Дружба глав государств на протяжении многих лет положительно влияет на развитие дружественных отношений во всем регионе".