В Азербайджане создается реестр производителей сигарет

В Азербайджане будет создан реестр производителей сигарет.

В Азербайджане будет создан реестр производителей сигарет.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "О табаке и табачных изделиях", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, регистрация и перерегистрация субъектов предпринимательства, занимающихся импортом и производством табачной продукции, осуществляется в соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях".

Субъекты предпринимательства регистрируются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, на основании обращения этих субъектов. После включения в реестр им выдается выписка в виде электронного документа или на бумажном носителе. За выдачу выписки из реестра государственная пошлина уплачивается в размере, установленном законом “О государственной пошлине”.

Включенная в реестр информация, не составляющая коммерческую и (или) налоговую тайну, будет размещена в открытом доступе на официальном сайте органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.