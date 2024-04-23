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В Азербайджане создается реестр производителей сигарет 

В Азербайджане создается реестр производителей сигарет  В Азербайджане будет создан реестр производителей сигарет.
Милли Меджлис
23 апреля 2024 г. 13:39
В Азербайджане создается реестр производителей сигарет 

В Азербайджане будет создан реестр производителей сигарет.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок в закон "О табаке и табачных изделиях", обсужденном на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно документу, регистрация и перерегистрация субъектов предпринимательства, занимающихся импортом и производством табачной продукции, осуществляется в соответствии с законом "О лицензиях и разрешениях".

Субъекты предпринимательства регистрируются органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, на основании обращения этих субъектов. После включения в реестр им выдается выписка в виде электронного документа или на бумажном носителе. За выдачу выписки из реестра государственная пошлина уплачивается в размере, установленном законом “О государственной пошлине”.

Включенная в реестр информация, не составляющая коммерческую и (или) налоговую тайну, будет размещена в открытом доступе на официальном сайте органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Siqaret istehsalçılarının reyestrinin yaradılması barədə layihə ilk oxunuşdan keçib

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