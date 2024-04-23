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Сотрудникам таможни при переезде на новое место службы будут выплачивать единовременную компенсацию

Сотрудникам таможни при переезде на новое место службы будут выплачивать единовременную компенсацию Должностным лицам таможенных органов при переезде на новое место службы будет выплачена единовременная компенсация.
Милли Меджлис
23 апреля 2024 г. 13:24
Сотрудникам таможни при переезде на новое место службы будут выплачивать единовременную компенсацию

Должностным лицам таможенных органов при переезде на новое место службы будет выплачена единовременная компенсация.

Как сообщает Report, данный вопрос нашел отражение в поправке к "Положению о службе в таможенных органах“, которая была рассмотрена в первом чтении сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, перемещение должностных лиц таможенных органов и членов их семей на новое место службы, а также расходы на перевозку их имущества и единовременную компенсацию будут оплачиваться из средств, предусмотренных статьей 334.1 Таможенного кодекса Азербайджанской Республики.

Должностным лицам таможенных органов и членам их семей, не имеющим места жительства в связи со сменой места службы в таможенных органах и, следовательно, проживающим в арендуемой квартире, будет выплачена денежная компенсация за аренду жилья в порядке и в размере, установленном соответствующим органом исполнительной власти, в зависимости от места жительства.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Yeni qulluq yerinə köçən gömrük işçilərinə birdəfəlik kompensasiya ödəniləcək

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