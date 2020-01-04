В Азербайджане для участия в парламентских выборах обратились 2226 кандидатов

"Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на 9 февраля этого года, до сих пор обратились 2226 кандидатов".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании сказал председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов.

Он отметил, что 461 кандидат выдвинут от 19 политических партий, 16 – от инициативных групп, 1749 человек выдвинули кандидатуры в частном порядке: "Кандидатура 2066 из них утверждена, 1903 кандидата забрали подписные листы. 580 кандидатов заполнили и вернули подписные листы, из них 285 прошли регистрацию".