В Азербайджане за продажу вейпов введут штраф до 5 тыс. манатов

В Азербайджане планируется ввести штрафы за импорт, экспорт, производство и продажу электронных сигарет.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных проступках.

Согласно проекту, за использование, ввоз и вывоз, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет и их компонентов с целью сбыта предусмотрены конфискация предмета правонарушения и наложение административного штрафа. Для физических лиц штраф составит от 350 до 500 манатов, для должностных - от 1 650 до 2 200 манатов, для юридических - от 4 000 до 5 000 манатов.

Документ обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. В случае принятия поправок их вступление в силу намечено на 1 апреля.