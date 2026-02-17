Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В Азербайджане за продажу вейпов введут штраф до 5 тыс. манатов

    Милли Меджлис
    • 17 февраля, 2026
    • 11:31
    В Азербайджане за продажу вейпов введут штраф до 5 тыс. манатов

    В Азербайджане планируется ввести штрафы за импорт, экспорт, производство и продажу электронных сигарет.

    Как сообщает Report, соответствующие поправки предлагается внести в Кодекс об административных проступках.

    Согласно проекту, за использование, ввоз и вывоз, производство, оптовую и розничную продажу, а также хранение электронных сигарет и их компонентов с целью сбыта предусмотрены конфискация предмета правонарушения и наложение административного штрафа. Для физических лиц штраф составит от 350 до 500 манатов, для должностных - от 1 650 до 2 200 манатов, для юридических - от 4 000 до 5 000 манатов.

    Документ обсужден на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству. В случае принятия поправок их вступление в силу намечено на 1 апреля.

    Азербайджан продажа электронных сигарет штрафы Милли Меджлис
    Azərbaycanda elektron siqaretlərin satışına görə 5 min manat cərimə tətbiq ediləcək
    Azerbaijan to impose fines up to AZN5,000 for e-cigarette sales
