    Милли Меджлис
    • 24 ноября, 2025
    • 10:33
    В Азербайджане внедрят штрафы за призывы к проституции в соцсетях

    В Азербайджане планируют ввести штрафы за призывы к проституции в соцсетях.

    Как сообщает Report, в этой связи в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить новую статью.

    Законопроект обсуждался на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству и по правам человека Милли Меджлиса.

    Согласно документу, предлагается установить штраф в размере 500 манатов за открытые призывы к занятию проституцией через интернет-ресурсы или информационно-телекоммуникационные сети, а также за заключение сделок, связанных с проституцией, путем массового размещения таких предложений в интернете.

    соцсети проституция призывы штраф Милли Меджлис законопроект
    Sosial şəbəkələrdə fahişəliklə məşğul olmağa görə cərimələr müəyyən edilir
    Azerbaijan to introduce fines for calls to prostitution on social media

    Лента новостей