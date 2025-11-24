В Азербайджане внедрят штрафы за призывы к проституции в соцсетях
Милли Меджлис
- 24 ноября, 2025
- 10:33
В Азербайджане планируют ввести штрафы за призывы к проституции в соцсетях.
Как сообщает Report, в этой связи в Кодекс об административных правонарушениях предлагается добавить новую статью.
Законопроект обсуждался на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству и по правам человека Милли Меджлиса.
Согласно документу, предлагается установить штраф в размере 500 манатов за открытые призывы к занятию проституцией через интернет-ресурсы или информационно-телекоммуникационные сети, а также за заключение сделок, связанных с проституцией, путем массового размещения таких предложений в интернете.
