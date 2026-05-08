    Милли Меджлис
    • 08 мая, 2026
    • 09:52
    В Азербайджане в 2025 году 14 торговцев людьми приговорены к лишению свободы

    В Азербайджане в 2025 году 14 торговцев людьми, двое из которых находились в розыске с предыдущих лет, были приговорены судами к лишению свободы.

    Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2025 год, вынесенном на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

    Согласно отчету, среди осужденных - 4 мужчины и 10 женщин.

    Также отмечается, что в 2025 году из 31 обвиняемого, находившегося в местном розыске по делам о торговле людьми, были задержаны 15 человек. Они обвиняются в принуждении к действиям сексуального характера, обороте детской порнографии, незаконном распространении порнографических материалов и предметов, вовлечении в проституцию и содержании притонов разврата. Среди задержанных - трое торговцев людьми.

    Милли Меджлис Торговля людьми Сексуальная эксплуатация Порнография Лишение свободы
    Keçən il 14 insan alverçisi azadlıqdan məhrum edilib

    10:46

    Кямран Алиев: Обеспечение безопасности страны в нынешних условиях - непростая задача

    10:41

    Из-за извержения вулкана в Индонезии погибли два альпиниста - ОБНОВЛЕНО

    10:39

    В Нахчыване автомобиль повредил газовую линию

    10:29

    ABB покупает узбекский Davr Bank

    10:26

    В КНР число погибших из-за взрыва на заводе по производству фейерверков возросло до 37

    10:24

    В Азербайджане расходы на пенсии, пособия, стипендии и адресную соцпомощь выросли на 11%

    10:18

    Минтранс РФ: Работа 13 аэропортов юга России приостановлена из-за атаки ВСУ

    10:16

    Зеленский: РФ не прекращала атаки в ночь на 8 мая, нанесла более 850 ударов дронами

    10:16
    Шахин Мамедов ознакомился с турецким морским дроном-камикадзе на SAHA 2026

