В Азербайджане в 2025 году 14 торговцев людьми приговорены к лишению свободы

В Азербайджане в 2025 году 14 торговцев людьми, двое из которых находились в розыске с предыдущих лет, были приговорены судами к лишению свободы.

Как сообщает Report, об этом говорится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2025 год, вынесенном на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Согласно отчету, среди осужденных - 4 мужчины и 10 женщин.

Также отмечается, что в 2025 году из 31 обвиняемого, находившегося в местном розыске по делам о торговле людьми, были задержаны 15 человек. Они обвиняются в принуждении к действиям сексуального характера, обороте детской порнографии, незаконном распространении порнографических материалов и предметов, вовлечении в проституцию и содержании притонов разврата. Среди задержанных - трое торговцев людьми.