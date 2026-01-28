В Азербайджане ужесточат правила публикации в СМИ данных о несовершеннолетних
Милли Меджлис
- 28 января, 2026
- 11:26
В Азербайджане планируется ужесточить требования к раскрытию информации о несовершеннолетних в СМИ.
Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О медиа" в рамках нового законопроекта "О правах ребенка".
Согласно поправкам, которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, распространение любой информации, позволяющей установить личность несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо потерпевших, будет возможно только при наличии письменного согласия самих несовершеннолетних и их законных представителей.
Напомним, что в действующей редакции законодательства письменное согласие законных представителей не требуется.
