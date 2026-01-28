Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Милли Меджлис
    • 28 января, 2026
    • 11:26
    В Азербайджане ужесточат правила публикации в СМИ данных о несовершеннолетних

    В Азербайджане планируется ужесточить требования к раскрытию информации о несовершеннолетних в СМИ.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О медиа" в рамках нового законопроекта "О правах ребенка".

    Согласно поправкам, которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, распространение любой информации, позволяющей установить личность несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо потерпевших, будет возможно только при наличии письменного согласия самих несовершеннолетних и их законных представителей.

    Напомним, что в действующей редакции законодательства письменное согласие законных представителей не требуется.

    Милли Меджлис
    Ölkədə bəzi informasiya mənbələrinin açıqlanması yalnız yazılı razılıqla mümkün olacaq
    Azerbaijan to tighten rules for publishing information about minors in media

