В Азербайджане ужесточат правила публикации в СМИ данных о несовершеннолетних

В Азербайджане планируется ужесточить требования к раскрытию информации о несовершеннолетних в СМИ.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в закон "О медиа" в рамках нового законопроекта "О правах ребенка".

Согласно поправкам, которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, распространение любой информации, позволяющей установить личность несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо потерпевших, будет возможно только при наличии письменного согласия самих несовершеннолетних и их законных представителей.

Напомним, что в действующей редакции законодательства письменное согласие законных представителей не требуется.