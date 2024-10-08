В Азербайджане увеличиваются штрафы за выбрасывание мусора из транспортных средств

Милли Меджлис одобрил в первом чтении законопроект об увеличении размера штрафа за выбрасывание за борт судна мусора и иных предметов.

Милли Меджлис одобрил в первом чтении законопроект об увеличении размера штрафа за выбрасывание за борт судна мусора и иных предметов.

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Согласно поправке, размер штрафа увеличивается с 30 до 300 манатов.

Кроме того, за выбрасывание мусора и иных предметов на дороги и дорожные сооружения или любых предметов из транспортных средств физические лица будут оштрафованы на сумму 200 манатов, должностные лица - на сумму 1 000 манатов, а юридические лица - на сумму 4 000 манатов.

Проект поправок был вынесен на голосование и одобрен в первом чтении.