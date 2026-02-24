В Азербайджане утвержден новый скоростной лимит на платных трассах

Милли Меджлис утвердил в третьем, окончательном чтении поправки в законы "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах".

Как сообщает Report, документом устанавливается максимальная скорость движения на платных автомагистралях на уровне 130 км/ч.

Поправками также уточняется понятие автомагистрали. Согласно новой редакции, это дорога с особым режимом движения, обозначенная соответствующими знаками, с разделительными полосами, не имеющая пересечений на одном уровне с другими дорогами, железнодорожными путями, трамвайными линиями, велодорожками или пешеходными переходами, а также оборудованная зонами отдыха не реже чем через каждые 50 км.

Кроме того, определен порядок возврата задержанного транспортного средства со штрафстоянки: автомобиль подлежит немедленному возврату владельцу после оплаты установленной суммы. В случае незаконного задержания или причинения ущерба собственник вправе обжаловать действия в административном или судебном порядке.

Плата за хранение на штрафстоянке будет начисляться с 00:00 следующего дня после помещения автомобиля на стоянку.