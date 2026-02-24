İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddinin müəyyənləşdirilməsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    • 24 fevral, 2026
    • 11:42
    Ödənişli avtomagistrallarda maksimum sürət həddinin müəyyənləşdirilməsi son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclisin (MM) bu gün keçirilən plenar iclasında "Yol hərəkəti haqqında" və "Avtomobil yolları haqqında" qanunlarda dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, dəyişikliklə ödənişli avtomagistrallarda yol hərəkəti üçün maksimum sürət 130 km/saat müəyyən edilir.

    Bundan başqa, avtomagistral anlayışının çərçivəsində dəyişiklik edilir.

    Belə ki, bu Qanunla avtomagistral- bu qanunla müəyyən edilmiş hərəkət rejiminə malik olan, başlanğıcı və qurtaracağı müvafiq olaraq 5.1 və 5.2 nişanları ilə işarələnən, biri-birindən ayırıcı zolaq və digər konstruktiv elementlərlə ayrılan və fərqli hərəkət istiqamətləri üçün nəzərdə tutulan hərəkət hissələrinə malik, digər yollarla, o cümlədən dəmiryol, tramvay, velosiped yolları və ya piyada zolağı ilə bir səviyyədə kəsişməsi olmayan, hər 50 kilometrdən çox olmayan məsafədə xüsusi istirahət yerləri və dayanacaq meydançaları ilə təchiz edilən yoldur.

    Yeni əlavə edilən anlayışla nəqliyyat vasitəsinin sahibi nəqliyyat vasitəsinin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) mühafizə olunan duracağına gətirilməsi və orada saxlanılması üçün müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi məbləğdə haqqı ödədikdən dərhal sonra saxlanılmış nəqliyyat vasitəsi ona qaytarılır. Nəqliyyat vasitəsi qanunsuz saxlanılmışdırsa və ya lazımi qaydada saxlanılmaması nəticəsində ona maddi zərər vurulmuşdursa, nəqliyyat vasitəsinin sahibi inzibati qaydada və məhkəməyə şikayət edə bilər.

    Həmçinin bu maddənin birinci hissəsinin 9-cu və 10-cu bəndlərinə uyğun olaraq mühafizə olunan duracağa gətirilmiş nəqliyyat vasitəsinin orada saxlanılması üçün haqq nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracağa gətirildiyi gündən sonrakı gün saat 00:00-dan etibarən hesablanmağa başlayır. Nəqliyyat vasitəsinin mühafizə olunan duracağa aparılmasına səbəb olan inzibati xəta haqqında işin icraatına xitam verildikdə və ya xətaya görə inzibati tənbeh vermə haqqında qərardan verilmiş şikayət təmin edildikdə, nəqliyyat vasitəsinin duracağa gətirilməsi və orada saxlanılması üçün ödənilmiş haqqın məbləği müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqanın (qurumun) müəyyən etdiyi qaydada nəqliyyat vasitəsinin sahibinə qaytarılır.

    Layihə səsvermədən sonra üçüncü oxunuşda qəbul edilib.

    Milli Məclis Avtomagistrallar sürət həddi

    Son xəbərlər

    12:27

    Sabah hava çiskinli olacaq

    Ekologiya
    12:22

    Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınmasının əhatə dairəsinin genişləndirilməsi təklif olunur

    Biznes
    12:18

    Bakı metrosunun intervalında 15 dəqiqəyədək yubanmalar müşahidə olunur - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    12:12
    Foto

    Cəbrayılın Horovlu kəndində həkim məntəqəsi fəaliyyətə başlayıb

    Sağlamlıq
    12:08

    Deputat: "Kibercinayətkarlıqla mübarizə normaları və sanksiyalar sərtləşdirilməlidir"

    İKT
    12:07

    Aİ səfiri: Kulevi limanı ilə bağlı Gürcüstan hakimiyyətindən ətraflı məlumat almışıq

    Region
    12:06

    İranda hərbi helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində dörd nəfər ölüb - YENİLƏNİB-2

    Region
    12:03

    Azərbaycan cüdoçusu əməliyyat olunduğu üçün ilin ilk "Böyük Dəbilqə" turnirlərini buraxır

    Fərdi
    12:02

    Hindistanda qəzaya uğrayan təyyarənin bütün heyəti ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti