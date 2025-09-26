В Азербайджане унифицируют понятие "дети, лишенные родительской опеки"

В законодательстве Азербайджана будет использоваться понятие "ребенок, лишенный родительской опеки".

Как сообщает Report, в связи с этим предлагаются изменения в соответствующие законы.

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса.

Согласно существующему законодательству, в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительской опеки" понятия "потерявшие родителей" и "лишенные родительской опеки" определены как разные категории. Однако в Семейном кодексе, а также в указе президента Азербайджана от 15 февраля 2022 года "О некоторых вопросах, связанных с предотвращением лишения детей родительской опеки и усилением защиты их прав" используется единое понятие "ребенок, лишенный родительской опеки".

В этой связи, согласно предлагаемым поправкам, понятие "дети, потерявшие родителей" в законе "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишенных родительского попечения" определяется как понятие "дети, оставшиеся без попечения родителей" в соответствующих падежах существительного.