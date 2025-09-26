İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Qanunvericilikdə "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunacaq

    Milli Məclis
    • 26 sentyabr, 2025
    • 13:00
    Qanunvericilikdə valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq adı altında vahid anlayışdan istifadə olunacaq

    Qanunvericilikdə "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid bir anlayışdan istifadə olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müvafiq qanunlara dəyişiklik təklif edilir.

    Layihə Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin bugünkü iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Mövcud qanunvericiliyə əsasən "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" qanunda "valideynlərini itirmiş" və "valideyn himayəsindən məhrum olmuş" uşaq anlayışları fərqli kateqoriyalar kimi müəyyən edilib. Lakin Ailə Məcəlləsində, eləcə də "Uşaqların valideyn himayəsindən məhrum olmasının qarşısının alınması və hüquqlarının müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı bəzi məsələlər haqqında" Azərbaycan Prezidentinin 2022-ci il 15 fevral tarixli Fərmanında "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid bir anlayışdan istifadə olunur.

    Bu xüsusda, təklif olunan dəyişikliklərə əsasən "Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında" qanunda "valideynlərini itirmiş uşaqlar" anlayışı ismin müvafiq hallarında "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqlar" anlayışı kimi təsbit edilir.

    Eyni zamanda layihədə digər normativ hüquqi aktlara yuxarıda qeyd olunmuş zərurətdən irəli gələn uyğunlaşma çərçivəsində müvafiq dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutulur.

    Milli Məclis komitə iclası qanun layihəsi

    Son xəbərlər

    13:09

    III MDB Oyunları ilə əlaqədar Mingəçevirin su təchizatına baxış keçirilib

    İnfrastruktur
    13:09

    Azərbaycan Milli QHT Forumu Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb

    Digər
    13:00

    Qanunvericilikdə "valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq" adı altında vahid anlayışdan istifadə olunacaq

    Milli Məclis
    13:00

    Paşinyan Nyu-Yorka gedir

    Region
    12:59

    Ermənistan İstintaq Komitəsinin idarə rəhbəri istefa verib

    Region
    12:58
    Foto

    Hüquq viktorinasında Polis Akademiyası ali təhsil müəssisələri arasında birinci olub

    Hadisə
    12:56
    Foto

    BMTM-də Anım Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    12:53

    Azərbaycan Əlillər Futbolu Federasiyasının planları bəlli olub

    Futbol
    12:52

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi fermerlər üçün "Aqrar Təlim Platforması" hazırlayır

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti