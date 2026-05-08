В Азербайджане раскрыто 97% преступлений, связанных с торговлей людьми

В Азербайджане в 2025 году было зарегистрировано 198 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Как сообщает Report, такие данные содержатся в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Согласно отчету, 152 преступления были связаны с сексуальной эксплуатацией, еще 45 - с незаконными действиями с документами в целях торговли людьми.

В 2025 году 57 преступлений в этой сфере были совершены с использованием информационных технологий.

В документе отмечается, что раскрываемость преступлений, связанных с торговлей людьми, составила 97%.

В результате оперативных мероприятий в отношении шести лиц были нейтрализованы две преступные группы.