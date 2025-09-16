В Азербайджане предложили изменить названия улиц, чуждые национальным интересам
Милли Меджлис
- 16 сентября, 2025
- 13:07
Названия улиц и проспектов, не соответствующие национальным интересам Азербайджана, должны быть изменены.
Как сообщает Report, об этом заявил член комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса Тахир Рзаев на сегодняшнем заседании.
По его словам, такие улицы есть как в Баку, так и в регионах.
"У нас много выдающихся личностей, героев, погибших в Отечественной войне. Было бы лучше, если бы этим улицам дали их имена. В некоторых регионах работа уже ведется - улицы называют в честь представителей интеллигенции и выдающихся людей. В этой сфере исполнительные органы и муниципалитеты проводят необходимую работу", - отметил Тахир Рзаев.
