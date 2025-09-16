Azərbaycanın milli mənafeyinə yad küçə və prospektlərin adlarının dəyişdirilməsi təklif olunur
Milli Məclis
- 16 sentyabr, 2025
- 12:48
Azərbaycanın milli mənafeyinə yad olan küçə və prospektlərin adları dəyişdirilməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin üzvü Tahir Rzayev bugünkü iclasda deyib.
Onun sözlərinə görə, bu cür küçələr Bakıda, həm də regionlarda var:
"Bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz, Vətən müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımız çoxdur. Həmin küçələrə elə onların adları verilsə, daha yaxşı olar. Müəyyən regionlarda iş gedir, ziyalı, görkəmli adamların adına küçələr verilir. Bu sahədə istər icra orqanları, istərsə də bələdiyyələr zəruri iş görürlər".
