    В Азербайджане предложено запретить детям открывать аккаунты в соцсетях

    Милли Меджлис
    • 26 декабря, 2025
    • 12:43
    В Азербайджане предложено запретить детям открывать аккаунты в соцсетях

    В Азербайджане предлагается запретить детям младше 16 лет открывать аккаунты в соцсетях.

    Как сообщает Report, с данным предложением выступил депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По его словам, необходимо обсудить соответствующие поправки к законодательству.

    Спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.

    Azərbaycanda uşaqların sosial şəbəkələrdə hesab açmasının qadağan olunması təklif edilir
    Children in Azerbaijan may be banned from creating social media accounts

