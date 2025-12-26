В Азербайджане предложено запретить детям открывать аккаунты в соцсетях

В Азербайджане предлагается запретить детям младше 16 лет открывать аккаунты в соцсетях.

Как сообщает Report, с данным предложением выступил депутат Милли Меджлиса Кямал Джафаров на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, необходимо обсудить соответствующие поправки к законодательству.

Спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что данный вопрос будет рассмотрен на следующем заседании.