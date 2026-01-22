В Азербайджане предложено оцифровать учебники для средних школ
Милли Меджлис
- 22 января, 2026
- 10:00
В Азербайджане предложили перевести школьные учебники в цифровой формат, чтобы упростить внесение исправлений и обновлений.
Как сообщает Report, с такой инициативой выступил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов на заседании парламентского комитета по науке и образованию.
По его словам, при выявлении ошибок в учебниках их исправление в цифровом формате будет происходить значительно быстрее и проще.
"Вероятно, Министерство науки и образования уже работает над этим. Оцифровка позволит оперативно обновлять содержание и сразу доводить изменения до учащихся", - добавил он.
