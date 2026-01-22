İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanda orta məktəb dərsliklərinin rəqəmsallaşdırılması təklif olunur

    Milli Məclis
    • 22 yanvar, 2026
    • 09:36
    Azərbaycanda orta məktəb dərsliklərinin rəqəmsallaşdırılması təklif olunur

    Azərbaycanda orta məktəb dərsliklərinin rəqəmsallaşdırılması təklif olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bu gün keçirilən iclasında çıxış edib.

    Onun sözlərinə görə, rəqəmsallaşdırma dərsliklərdə səhvlər olduğu halda düzəldilməsini asanlaşdıracaq:

    "Yəqin ki, Elm və Təhsil Nazirliyi bunun üzərində işləyir. Rəqəmsallaşdırıldığı təqdirdə, bu prosesdə dəyişiklikləri etmək və daha sürətli formada şagirdlərə təqdim etmək imkanı daha çoxdur".

    Milli Məclis Orta məktəb dərslik Ceyhun Məmmədov rəqəmsallaşma Elm və Təhsil Nazirliyi
    В Азербайджане предложено оцифровать учебники для средних школ

    Son xəbərlər

    10:07

    Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcək

    Digər ölkələr
    10:05

    Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Din
    10:02

    Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaq

    Komanda
    10:00

    ABŞ və Azərbaycan ilk ikitərəfli biznes missiyası hazırlayır

    Biznes
    09:55

    Milli Məclisdə təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilib

    Milli Məclis
    09:52

    Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunub

    Milli Məclis
    09:50
    Foto

    Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıb

    Turizm
    09:46

    Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşüb

    Energetika
    09:46

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XIV tura start verilir

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti