Azərbaycanda orta məktəb dərsliklərinin rəqəmsallaşdırılması təklif olunur
Milli Məclis
- 22 yanvar, 2026
- 09:36
Azərbaycanda orta məktəb dərsliklərinin rəqəmsallaşdırılması təklif olunur.
"Report" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin deputatı Ceyhun Məmmədov parlamentin Elm və təhsil komitəsinin bu gün keçirilən iclasında çıxış edib.
Onun sözlərinə görə, rəqəmsallaşdırma dərsliklərdə səhvlər olduğu halda düzəldilməsini asanlaşdıracaq:
"Yəqin ki, Elm və Təhsil Nazirliyi bunun üzərində işləyir. Rəqəmsallaşdırıldığı təqdirdə, bu prosesdə dəyişiklikləri etmək və daha sürətli formada şagirdlərə təqdim etmək imkanı daha çoxdur".
Son xəbərlər
10:07
Trampın Cənubi və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi elçisi Türkmənistana səfər edəcəkDigər ölkələr
10:05
Ramin Məmmədov Qobustanda vətəndaşları qəbul edəcəkDin
10:02
Voleybol üzrə Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun matçları baş tutacaqKomanda
10:00
ABŞ və Azərbaycan ilk ikitərəfli biznes missiyası hazırlayırBiznes
09:55
Milli Məclisdə təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilibMilli Məclis
09:52
Milli Məclisdə xaricdə təhsil almış məzunlarla əlaqədar dinləmənin keçirilməsi təklif olunubMilli Məclis
09:50
Foto
Azərbaycanın turizm imkanları Tailandda tanıdılıbTurizm
09:46
Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollardan aşağı düşübEnergetika
09:46