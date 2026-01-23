Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников

    Милли Меджлис
    • 23 января, 2026
    • 11:30
    В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников

    В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников.

    Как сообщает Report, с подобной инициативой выступил член парламентского комитета по правам человека Рази Нуруллаев на сегодняшнем заседании комитета.

    По его словам, в настоящее время существует необходимость в данном законе: "В соседних странах подобные законы были приняты 5-6 лет назад. В Азербайджане почти каждая семья пользуется потребительскими кредитами, из-за чего между должниками и банками возникает множество проблем. Необходим закон, регулирующий эти вопросы".

    законопроект о защите прав должников Рази Нуруллаев Милли Меджлис
    Borcluların hüquqlarının qorunması haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilir

    Последние новости

    12:07

    Во Франции расследуют смерть двух детей, предположительно, из-за сухой смеси

    Другие страны
    12:05

    В Азербайджане доходы транспортного сектора выросли почти на 5%

    Инфраструктура
    11:51

    Захид Орудж: Необходима отдельная госпрограмма развития приграничных cел

    Внутренняя политика
    11:49

    Подавший сигнал бедствия над Китаем самолет готовится к экстренной посадке - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    11:49

    Разыскиваемые за контрабандный ввоз табачных изделий переданы Азербайджану - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    11:47

    Азербайджан обсудил перспективы сотрудничества с Menzies Aviation

    Бизнес
    11:45

    Интернет-провайдер в Азербайджане оштрафован за несвоевременную постановку на учет

    ИКТ
    11:42

    Начинается отбор консультанта по энергокоридору Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария

    Энергетика
    11:35

    Бахтияр Асланбейли: В привлечении инвестиций в сферу ВИЭ имеются определенные трудности

    Энергетика
    Лента новостей