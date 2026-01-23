В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников.

Как сообщает Report, с подобной инициативой выступил член парламентского комитета по правам человека Рази Нуруллаев на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, в настоящее время существует необходимость в данном законе: "В соседних странах подобные законы были приняты 5-6 лет назад. В Азербайджане почти каждая семья пользуется потребительскими кредитами, из-за чего между должниками и банками возникает множество проблем. Необходим закон, регулирующий эти вопросы".