İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Borcluların hüquqlarının qorunması haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilir

    Milli Məclis
    • 23 yanvar, 2026
    • 11:00
    Borcluların hüquqlarının qorunması haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilir

    Azərbaycanda borcluların hüquqlarının qorunması haqqında yeni qanun layihəsinin hazırlanması təklif edilib.

    "Repot" xəbər verir ki, bu təkliflə Milli Məclisin İnsan hüquqları komitəsinin üzvü Razi Nurullayev komitənin bugünkü iclasında çıxış edib.

    O qeyd edib ki, hazırda həmin qanuna ehtiyac var:

    "Qonşu ölkələrdə bu qanun 5-6 il əvvəl hazırlanaraq qəbul edilib. Azərbaycanda isə az qala elə bir ailə yoxdur ki, istehlak krediti götürməmiş olsun. Ona görə də borclularla banklar arasında problemlər çoxdur. Bu məsələlərin tənzimlənməsi üçün qanun olmalıdır".

    Milli Məclis Razi Nurullayev borclu şəxs
    В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников

    Son xəbərlər

    11:27

    "Barselona"nın sabiq futbolçusu "Yuventus"a keçə bilər

    Futbol
    11:27

    Ötən il Azərbaycanın Çexiyaya ixrac etdiyi neftin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    11:26

    NATO Azərbaycanla təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməyə hazırdır

    Xarici siyasət
    11:24

    Gürcüstanın sabiq ədliyyə nazirinin müavini azadlığa buraxılıb

    Region
    11:17

    Zahid Oruc: Sərhəd kəndlərin inkişafı ilə bağlı ayrıca dövlət proqramına ehtiyac var

    Daxili siyasət
    11:14

    Azərbaycan "Menzies Aviation"lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    11:12

    Mirça Luçeskunun vəziyyəti ağırlaşıb

    Futbol
    11:11

    NATO Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə yeni xüsusi nümayəndəsini təyin edib

    Xarici siyasət
    11:10

    Gürcüstanın Azərbaycandan alüminium idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfə artıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti