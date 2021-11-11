В Азербайджане предлагается списать кредитные долги семей шехидов Первой Карабахской войны

"В обществе сложилось мнение, что семьям шехидов Второй Карабахской войны уделяется больше внимания, нежели семьям шехидов Первой Карабахской войны. Считаю такие мнения необоснованными. Между семьями шехидов не делается различий".

"В обществе сложилось мнение, что семьям шехидов Второй Карабахской войны уделяется больше внимания, нежели семьям шехидов Первой Карабахской войны. Считаю такие мнения необоснованными. Между семьями шехидов не делается различий".

Как передает Report, об этом заявил 11 ноября председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев на совместном заседании парламентских комитетов по молодежи и спорту, труду и социальной политике, аграрной политике, региональным вопросам, природным ресурсам, энергетике и экологии во время обсуждения документов, входящих в пакет госбюджета на будущий год.

Он отметил, что кредитные задолженности шехидов Второй Карабахской войны были покрыты: "Предлагаю обсудить вопрос о списании кредитных долгов семей шехидов Первой Карабахской войны или предоставлении им каких-либо льгот".