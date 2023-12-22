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В Азербайджане повышается пенсионный возраст военнослужащих

В Азербайджане повышается пенсионный возраст военнослужащих В Азербайджане повышается пенсионный возраст военнослужащих.
Милли Меджлис
22 декабря 2023 г. 12:38
В Азербайджане повышается пенсионный возраст военнослужащих

В Азербайджане повышается пенсионный возраст военнослужащих.

Как сообщает Report, это нашло отражение в изменениях в законы "О статусе военнослужащих", "Об утверждении положения о прохождении военной службы", "О трудовых пенсиях" и "О воинской обязанности и военной службе", которые были рассмотрены в III чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Согласно изменениям, предлагается увеличить минимальный стаж военнослужащих, требуемый для выхода на пенсию по выслуге лет, с 20 до 25 календарных лет. Изменения в законы нацелены на то, чтобы опыт военнослужащих, на подготовку которых государство потратило время и ресурсы, можно было использовать на протяжении более длительного срока.

Документ был вынесен на голосование и принят в III чтении.

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Версия на азербайджанском языке Hərbçilərin pensiya yaşının artırılmasına dair qanuna dəyişikliklər qəbul edilib

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