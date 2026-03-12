В Азербайджане подделка голоса и фото с помощью ИИ будет уголовно наказуема

В Азербайджане предлагается ввести уголовную ответственность за создание и распространение материалов с использованием искусственного интеллекта без согласия человека.

Как сообщает Report, соответствующие поправки предложены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Обсуждения состоялись на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и по правам человека.

Согласно документу, использование изображения или голоса человека без его согласия для создания с помощью искусственного интеллекта фото, видео или аудио, не соответствующих действительности, и их распространение в медиа или интернете будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 7 тыс. манатов, общественными работами до 480 часов, ограничением свободы или лишением свободы сроком до 3 лет.

Аналогичные деяния, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более человек с целью опорочить честь и достоинство либо подорвать авторитет лица, включая действия против самого лица или его близких родственников в связи с выполнением потерпевшим служебных обязанностей или общественного долга, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Отдельно предлагается установить более строгое наказание за создание с помощью ИИ и распространение порнографических или сексуализированных материалов без согласия человека - от 3 лет до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, фото-, видео- или аудиоматериалы, подготовленные с помощью ИИ, при публичном распространении должны иметь четкую и заметную маркировку о том, что они созданы с использованием ИИ.