    В Азербайджане можно будет заключать срочные трудовые договоры со стажерами и иностранцами

    • 03 декабря, 2025
    • 13:07
    В Азербайджане планируется расширить перечень оснований для заключения срочного трудового договора.

    Как передает Report, соответствующее предложение было рассмотрено на заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

    Согласно проекту, срочный трудовой договор сможет заключаться, в частности, при прохождении студентами производственного обучения и стажировки, при привлечении иностранцев и лиц без гражданства к оплачиваемой трудовой деятельности на основании разрешения на работу, а также в иных случаях, определенных законодательством.

    Лента новостей