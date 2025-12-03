İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Milli Məclis
    • 03 dekabr, 2025
    • 12:42
    Azərbaycanda təcrübəçilər və əcnəbilərlə müddətli əmək müqaviləsi bağlanıla biləcək

    Müddətli əmək müqaviləsi bağlanan halların siyahısı genişləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı təklif layihəsi Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin bugünkü iclasında müzakirə olunub.

    Sənəddə vurğulanıb ki, təhsilalanların istehsalat təlimi və təcrübəsi keçdiyi hallarda, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər iş icazəsi əsasında Azərbaycanda haqqı ödənilən əmək fəaliyyətinə cəlb olunduqda və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər hallarda işçi ilə müddətli əmək müqaviləsi bağlanıla biləcək.

    Milli Məclis əmək məcəlləsi əcnəbilər əmək müqaviləsi
    В Азербайджане можно будет заключать срочные трудовые договоры со стажерами и иностранцами

