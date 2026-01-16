В Азербайджане могут увеличить налог на имущество для нежилых помещений

В Азербайджане предлагается увеличить налог на имущество для нежилых помещений.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель Национальной ассоциации городских муниципалитетов Азербайджана Тамраз Тагиев на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

По его мнению, реализация подобной инициативы не окажет серьезного влияния на отдельные лица, однако принесет значительный доход в бюджеты муниципалитетов:

"Например, в Наримановском районе владельцу объекта площадью 1000 кв. м за аренду выплачивается 25 тыс. манатов, а муниципалитетам выплачивается всего 500 манатов раз в год. Поэтому, если повысить налог на имущество, уплачиваемый за нежилые помещения, это станет дополнительной поддержкой для муниципалитетов".