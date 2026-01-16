İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycanda qeyri-yaşayış sahələri üçün əmlak vergisinin artırılması təklif edilib

    Milli Məclis
    • 16 yanvar, 2026
    • 15:11
    Ölkədə qeyri-yaşayış sahələri üçün ödənilən əmlak vergisinin artırılması təklif olunub.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələri Milli Assosiasiyasının sədri Təmraz Tağıyev Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin bugünkü iclasında belə bir təkliflə çıxış edib.

    O qeyd edib ki, bu təklifin reallaşması fərdlərə ciddi təsir etməsə də, bələdiyyələrin büdcələrinə böyük gəlir gətirəcək:

    "Məsələn, Nərimanovda ərazisi 1000 kv/metr olan obyektin sahibinə 25 min manat icarə haqqı ödənilir. Bələdiyyələrə isə ildə bir dəfə cəmi 500 manat ödəniş edilir. Ona görə qeyri-yaşayış sahələrinə ödənilən əmlak vergisi artırılarsa, bu addım bələdiyyələrə də əlavə dəstək olar".

    Milli Məclis qeyri-yaşayış obyektləri əmlak vergisi
    В Азербайджане могут увеличить налог на имущество для нежилых помещений

