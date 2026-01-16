Azərbaycanda qeyri-yaşayış sahələri üçün əmlak vergisinin artırılması təklif edilib
Milli Məclis
- 16 yanvar, 2026
- 15:11
Ölkədə qeyri-yaşayış sahələri üçün ödənilən əmlak vergisinin artırılması təklif olunub.
"Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələri Milli Assosiasiyasının sədri Təmraz Tağıyev Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin bugünkü iclasında belə bir təkliflə çıxış edib.
O qeyd edib ki, bu təklifin reallaşması fərdlərə ciddi təsir etməsə də, bələdiyyələrin büdcələrinə böyük gəlir gətirəcək:
"Məsələn, Nərimanovda ərazisi 1000 kv/metr olan obyektin sahibinə 25 min manat icarə haqqı ödənilir. Bələdiyyələrə isə ildə bir dəfə cəmi 500 manat ödəniş edilir. Ona görə qeyri-yaşayış sahələrinə ödənilən əmlak vergisi artırılarsa, bu addım bələdiyyələrə də əlavə dəstək olar".
Son xəbərlər
15:51
Azərbaycanın U-21 millisi I Liqa klubuna qalib gəlibFutbol
15:47
Pezeşkian Putinə İranda vəziyyətin normallaşması üzrə atılan addımlar barədə məlumat veribDigər ölkələr
15:43
Rəy
Trampa sülh medalının təqdimatı – Maçadodan Nobel Komitəsinin səhvinə düzəliş - ŞƏRHAnalitika
15:41
Hümbət Hüseynov: Qəbiristanlıq yerləri ilə bağlı ödənişlərin tətbiqi məqsədəuyğun deyilSosial müdafiə
15:35
Azərbaycanda bu il üçün balıq və digər su bioresurslarının ovuna kvota təsdiqlənibASK
15:34
Foto
Kamandan oxatma üzrə Azərbaycan birinciliyi və çempionatında iki kateqoriya üzrə yarışlar yekunlaşıbFərdi
15:30
Assosiasiya sədri: Qeyri-yaşayış obyektləri dövlət torpağı kimi qeydiyyata alınırMilli Məclis
15:29
Foto
Baş prokuror Şirvanda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:26