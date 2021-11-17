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В Азербайджане электронные сигареты и кальяны включены в перечень подакцизных товаров

В Азербайджане электронные сигареты и кальяны включены в перечень подакцизных товаров На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправок в Налоговый кодекс.
Милли Меджлис
17 ноября 2021 г. 16:04
В Азербайджане электронные сигареты и кальяны включены в перечень подакцизных товаров

На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса на обсуждение в первом чтении был вынесен проект поправок в Налоговый кодекс.

Как сообщает Report, согласно поправкам в Налоговый кодекс, в перечень подакцизных товаров включены заменители табака, одноразовые электронные сигареты, кальяны и их заменители.

На каждый килограмм заменителей табака применяется акцизная ставка в размере 30 манатов, а на каждую единицу одноразовых электронных сигарет, кальянов и их заменителей - 0,25 маната. Ставка акцизного налога на 1000 штук сигарет повышается с 35 до 38,5 маната.

Проект закона был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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Версия на азербайджанском языке Elektron siqaret və qəlyanın aksizli malların siyahısına daxil edilməsi I oxunuşdan keçdi

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