В Азербайджане День Республики переименуют в День независимости

В Азербайджане 28 мая - День независимости и 18 октября - День восстановления независимости ежегодно будут отмечаться как праздники.
Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "О Дне независимости".
До сих пор 28 мая в Азербайджане отмечался как День Республики. Согласно новому законопроекту, 28 мая - День Республики был переименован и отныне будет отмечаться как День независимости.
Законопроект будет обсуждаться на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.