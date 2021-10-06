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В Азербайджане День Республики переименуют в День независимости

В Азербайджане День Республики переименуют в День независимости В Азербайджане 28 мая - День независимости и 18 октября - День восстановления независимости ежегодно будут отмечаться как праздники
Милли Меджлис
6 октября 2021 г. 11:18
В Азербайджане День Республики переименуют в День независимости

В Азербайджане 28 мая - День независимости и 18 октября - День восстановления независимости ежегодно будут отмечаться как праздники.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "О Дне независимости".

До сих пор 28 мая в Азербайджане отмечался как День Республики. Согласно новому законопроекту, 28 мая - День Республики был переименован и отныне будет отмечаться как День независимости.

Законопроект будет обсуждаться на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

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Версия на азербайджанском языке 28 May - Respublika Gününün adı dəyişdirilərək Müstəqillik Günü elan edilir

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