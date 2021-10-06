В Азербайджане День Республики переименуют в День независимости

В Азербайджане 28 мая - День независимости и 18 октября - День восстановления независимости ежегодно будут отмечаться как праздники

В Азербайджане 28 мая - День независимости и 18 октября - День восстановления независимости ежегодно будут отмечаться как праздники.

Как сообщает Report, об этом говорится в законопроекте "О Дне независимости".

До сих пор 28 мая в Азербайджане отмечался как День Республики. Согласно новому законопроекту, 28 мая - День Республики был переименован и отныне будет отмечаться как День независимости.

Законопроект будет обсуждаться на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.