В Азербайджане будет принят проект Национального плана действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы

В Азербайджане будет принят проект Национального плана действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы.

В Азербайджане будет принят проект Национального плана действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2024 год.

Отмечается, что Государственный комитет также рекомендует совершенствование механизмов исполнения закона "О гарантиях гендерного равенства (мужчин и женщин)".

Среди рекомендаций Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей также значатся формирование гендерно-ориентированной бюджетной политики и практики, защита гендерного равенства в политических партиях, равное представительство в управлении и принятии решений, расширение возможностей участия, совершенствование законодательства.