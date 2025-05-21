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В Азербайджане будет принят проект Национального плана действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы

В Азербайджане будет принят проект Национального плана действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы В Азербайджане будет принят проект Национального плана действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы.
Милли Меджлис
21 мая 2025 г. 11:50
В Азербайджане будет принят проект Национального плана действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы

В Азербайджане будет принят проект Национального плана действий по гендерному равенству на 2025-2027 годы.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2024 год.

Отмечается, что Государственный комитет также рекомендует совершенствование механизмов исполнения закона "О гарантиях гендерного равенства (мужчин и женщин)".

Среди рекомендаций Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей также значатся формирование гендерно-ориентированной бюджетной политики и практики, защита гендерного равенства в политических партиях, равное представительство в управлении и принятии решений, расширение возможностей участия, совершенствование законодательства.

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Версия на азербайджанском языке Gender bərabərliyi üzrə 2025-2027-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı qəbul ediləcək

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