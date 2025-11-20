В 2026 году к активным мерам занятости в Азербайджане планируют привлечь 450 тыс. человек

В Азербайджане в 2026 году за счет средств Фонда страхования от безработицы (ФСБ) к активным мерам занятости планируется привлечь около 450 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год" в Милли Меджлисе.

Министр напомнил, что доходы ФСБ на 2026 год прогнозируются на уровне 238,3 млн манатов.

По его словам, за 10 месяцев текущего года агентствами занятости были трудоустроены 158 тыс. безработных и ищущих работу граждан.

"В следующем году ожидается, что поддержку в трудоустройстве получат около 170 тыс. человек. Программа самозанятости, являющаяся одной из ключевых активных мер занятости, будет продолжена и составит 29% расходов бюджета Фонда", - отметил Алиев.

Он сообщил, что в 2026 году к программе самозанятости планируется привлечь 15 тыс. семей, из них 8 тыс. - за счет ФСБ, а 7 тыс. - в рамках проекта Всемирного банка.

Министр добавил, что в следующем году с целью расширения возможностей профессиональной подготовки и дополнительного образования безработных и ищущих работу граждан планируется провести соответствующую работу по привлечению к процессу около 17 500 человек.