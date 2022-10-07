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Устраняются препятствия в реализации полномочий омбудсмена

Устраняются препятствия в реализации полномочий омбудсмена Существующие практические препятствия в реализации конституционных полномочий Омбудсмена устраняются.
Милли Меджлис
7 октября 2022 г. 11:28
Устраняются препятствия в реализации полномочий омбудсмена

Существующие практические препятствия в реализации конституционных полномочий Омбудсмена устраняются.

Как сообщает Report, в связи с этим вносятся изменения в Конституционный закон "Об уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики".

В примечании к проекту закона говорится, что предлагаемые изменения в Конституционный закон послужат устранению существующих практических препятствий в реализации конституционных полномочий омбудсмена, более оперативному и эффективному восстановлению нарушенных прав и свобод человека.

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